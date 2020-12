Pascal Jansen over Vitesse: "Een van de meest verrassende ploegen"

"Vitesse is een van de meest verrassende ploegen van dit jaar", zegt de trainer over de komende tegenstander. "Ze hebben een interessante speelwijze, een nieuwe coach voor de groep, een paar prima spelers en ze boeken goede resultaten. Het belooft een spektakel te worden."

Een blik op de ranglijst van de eredivisie toont hoe belangrijk de wedstrijd is. Als AZ aanspraak wil maken op een hoge notering op de ranglijst, dan moet het winnen van Vitesse. "Het is een hele belangrijke wedstrijd. We zitten in een aardige reeks op het moment met twee gewonnen duels op rij. We willen het huidige kalenderjaar heel graag op een positieve wijze afsluiten, en Vitesse moet de eerstvolgende worden."