Hugo de Jonge: gemuteerd Engels coronavirus gevonden in regio Amsterdam

In de regio Amsterdam zijn meerdere gevallen bevestigd waarbij iemand is besmet met de gemuteerde Britse variant van het coronavirus. Dat meldt minister Hugo de Jonge. Het gaat om twee losse gevallen.

Van zeker een daarvan is bekend dat de besmette persoon de laatste tijd niet in het Verenigd Koninkrijk is geweest. Over de andere is nog geen informatie vrijgegeven.

De laatste dagen is er veel te doen over de Britse mutatie. Deze variant zou namelijk ongeveer 70 procent besmettelijker zijn dan degene die we al kenden. Uit eerste onderzoek blijkt er geen sprake te zijn van een ernstiger ziekteverloop. Ook werken de vaccins vermoedelijk ook tegen deze mutatie.

Reisverbod

Het kabinet heeft vanwege de ontwikkelingen besloten om het vervoer vanuit het Verenigd Koninkrijk zoveel mogelijk te beperken. Er is onder meer een vlieg- en vaarverbod ingesteld. Mogelijk wordt dat binnenkort weer opgestart met als voorwaarde dat reizigers een negatief testresultaat moeten laten zien.