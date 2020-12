Bij Bosshardt Hoorn baalt: "Dit zijn de donkerste dagen, dan wil je er voor ze zijn"

HOORN - Elk jaar doen de vrijwilligers en werknemers van Bij Bosshardt van het Leger des Heils hun best om ondanks de koude decembermaand wat warmte te geven aan mensen die dat nodig hebben. Maar in coronatijd een moeilijke opdracht en dat frustreert soms.

Het enige wat doorgang kan vinden is het financiële spreekuur. "Nederland ligt op zijn gat en dat geldt ook voor deze groep mensen." Anita en de vrijwilligers vinden het lastig dat ze dit jaar weinig kunnen betekenen rond de kerstdagen. "Onder onze bezoekers zijn mensen die eenzaam zijn en voor sommige zijn de kerstdagen letterlijk de donkerste dagen van het jaar. Gezelligheid hebben we allemaal nodig, maar nu zijn sommige van onze bezoekers echt op zichzelf aangewezen."

Maar wat normaal gesproken een levendig verzamelpunt is voor de buurt, valt nu door de coronaregels stil. "December is juist de maand dat je normaal gesproken wat extra voor onze bezoekers doet; we versieren het gezellig, zorgen voor iets lekkers bij de koffie en de leerlingen van het D'ampte nodigen ons jaarlijks uit voor een kerstbrunch." Ook dat kan dit jaar niet.

Het koffiemoment waarbij iedereen vrij in kan lopen kan niet doorgaan, net als het wekelijkse gezamenlijke ontbijt en de winkel die gesloten is bij Bij Bosshardt aan de Johannes Poststraat. Sinds 2018 is Anita Paeper coördinator bij de locatie van het Leger des Heils in Hoorn. Na een werkverleden als pensioenspecialist en bewindvoerder zocht ze iets waarbij ze dichter bij de mensen kon staan.

Anita heeft passie voor haar werk. Haar telefoon blijft aan de komende dagen voor wie haar nodig heeft. "Je kunt de mensen weinig bieden, maar we willen er wel zijn als het nodig is. Er komt bij ons een groep van vijftien a twintig vaste bezoekers. We kennen ze stuk voor stuk en we proberen ook in deze tijd contact met hen te houden."

Ondanks dat veel niet kan, wil Anita kijken wat ze wel kan doen. Ze hoopt de deuren in januari weer te openen. niet voor een vrije inloop, maar voor 'samen zijn op afspraak'. "Het hoeft niet groots te zijn, maar we willen er wel voor ze zijn." De hulp die Anita biedt kan in hele kleine dingen zitten en dat maakt het voor haar dankbaar werk. "Het gaat om erkenning voor de mensen: het feit dat je iemand met zijn voornaam begroet maakt dat ze zich gezien voelen."

'Je doet er toe'

"Een tijdje terug groette een collega een bezoeker bij de voornaam. Hij liep naar buiten waar ik stond. Hij kwam tot stilstand en zei hardop: ze weet mijn naam nog." Voor Anita een veelzeggend moment wat voelbaar maakt waarom zij dit werk met liefde doet. "Daar gaat het om: niet om kleur, geaardheid of welk pad je hebt gekozen. Je bent mens en je doet er toe."