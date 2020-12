Weer pech voor Limmense kerk, kerstvieringen afgelast na positieve test pastor

LIMMEN - Geen live kerstvieringen in de Corneliuskerk in Limmen. De kerk die in 2018 door brand werd getroffen is zo goed als hersteld, en er zou dit jaar eindelijk weer Kerst gevierd worden. Nu blijkt dat pastor Johan Olling positief getest is op het coronavirus, zijn alle geplande vieringen afgelast, en sluit de kerk de deuren tot half januari. "Heel erg jammer", vindt Olling.

De kerk brandde in mei 2018 deels af. Het dak en interieur raakte zwaar beschadigd. Sindsdien is er hard gewerkt aan de wederopbouw en restauratie van het kerkgebouw. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan aankleding aan de binnenkant.

"We waren daarnaast ook druk met de voorbereidingen voor een aantal kerstvieringen in de kerk", legt pastor Olling uit aan de telefoon. "We wilden er op en rond de kerstdagen twee per dag houden voor maximaal dertig personen, zoals we ook de afgelopen weekenden deden in de kerk. Dit gaat nu allemaal niet door."

"Ik heb koorts, maar verder gaat het redelijk", vertelt Olling. "Heel jammer dat dit roet in het eten gooit. Mijn vrouw en ik zitten voorlopig twee weken in quarantaine. Dat is wel even schakelen, van alle drukte met organiseren naar een pas op de plaats."

Het afgelasten van kerstvieringen is een extra hard gelag voor Olling. Dit jaar zou de laatste keer zijn dat hij als pastor Kerst in 'zijn' kerk zou voorgaan. Hij gaat volgend jaar met pensioen. "Echt balen", beaamt hij desgevraagd.