WK darts in Londen ook na kerst zonder toeschouwers

LONDEN - Het restant van het WK darts in Londen vindt plaats zonder toeschouwers. Het toernooi in Alexandra Palace was op 15 december begonnen met het maximum aantal van 1000 fans, maar moest een dag later al verder achter gesloten deuren nadat de coronamaatregelen voor Londen waren aangescherpt.

Dat besluit zou op 23 december worden heroverwogen, maar nu in Londen de zwaarste maatregelen van kracht zijn geworden is er geen mogelijkheid meer nog fans toe te laten, meldt organisator PDC dinsdag. Dartsfans die al een kaartje hadden voor een van de nog komende avonden krijgen hun geld terug, belooft de organisatie. De tweede ronde van het WK loopt woensdag af. Na een pauze voor de kerstdagen wordt het toernooi dan zondag hervat. De finale is op 3 januari.

Van der Voort

Met Vincent van der Voort uit Purmerend telt het wereldkampioenschap nog één Noord-Hollandse deelnemer. Hij schakelde in een spannende wedstrijd zijn landgenoot Ron Meulenkamp uit. Niels Zonneveld uit Uitgeest moest in de eerste ronde zijn meerdere erkennen in William O'Connor.