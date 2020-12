WEESP - Ze zijn her en der opgedoken in Weesp: kerstwensbomen. Grote kersbomen waar Weespers een hartje in kunnen hangen met hun kerstwens voor stadsgenoten of lokale ondernemers. Dat wordt al flink gedaan.

NH Nieuws/Noes van den Heuvel

Restauranthouder Tamara van Stroe heeft de actie samen met de gemeente opgezet. Ze vindt het belangrijk dat de Weespers ook tijdens deze gekke tijden met elkaar verbonden zijn. De Weespers ondernemers hebben vervolgens samen de schouders onder de actie gezet. Dat de bomen al volhangen met wenshartjes, is vooral voor de ondernemers erg fijn. Een hartje is tenslotte alleen te krijgen als je iets koopt bij een van de Weesper winkeliers. "Wees loyaal, shop lokaal. Dat is de achterliggende gedachten van de actie. Mensen krijgen dit wenshart als ze lokaal kopen en daarop kunnen ze een wens schrijven. De mooiste wensen krijgen een klein cadeautje", vertelt Tamara. Ze is een van de ondernemers die de steun van haar stadsgenoten meer dan nodig heeft. De coronacrisis zorgt ervoor dat ook haar restaurant op slot zit. "Zonder steun van de Weespers kan ik niet blijven bestaan", weet ze. Tekst gaat verder onder de video.

Hart voor Weesp: dit wensen Weespers elkaar voor kerst - NH Nieuws

Aandacht voor alle Weespers Wethouder Astrid Heijstee is blij met de actie. "Niet alleen omdat het de ondernemers helpt om deze zware tijden door te komen, maar ik vind het ook gewoon een hele mooie actie omdat het aandacht heeft voor alle Weespers. Het geeft echt aan dat we er moeten zin voor elkaar." Dat de actie wel degelijk bijdraagt aan de steun voor ondernemers, merkt ook restauranthouder Danielle Woldendorp. Ze heeft het met haar restaurant drukker dan ooit. "Het besef dat wij het echt nodig hebben, wordt bij de mensen steeds groter. Nu de kerstbomen er staan, maar vooral ook na de laatste speech van Mark Rutte merken we dat de bestellingen omhoog vliegen. Dat is erg fijn." Aan elkaar denken Zelf hebben de twee Weesper restauranteigenaren ook nog een mooie wens voor komend jaar. "Dat we zoals nu om elkaar blijven denken en dat we dit schattige kleine stadje met de lieve inwoners kunnen behouden", zegt Tamara. "En natuurlijk dat we snel weer open mogen", vult Daniëlle aan. De bomen staan tot en met 29 december in Weesp.