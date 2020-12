Intensive care Tergooiziekenhuis ligt vol: ziekenhuis schrapt reguliere planbare zorg

Landelijk werd vandaag bekend dat alle ziekenhuizen hun planbare reguliere zorg, zoals niet-spoedeisende operaties, schrappen om personeel vrij te maken.

Het Tergooiziekenhuis nam eenzelfde besluit gisteren al. "Het is momenteel erg druk in het ziekenhuis en we hebben alle hulp hard nodig", stelt ziekenhuiswoordvoerder Wencke Fassbender. Alleen (semi-) spoedeisende zorg, de zorg voor kankerpatiënten en de poliklinieken draaien voorlopig door.

Geplande reguliere operaties gaan dus tot nader order niet door. Hoeveel operaties het ziekenhuis heeft afgezegd, kan en wil de woordvoerder niet zeggen. Dat aantal verschilt bovendien per dag.

Intensive care vol

Het aantal coronapatiënten in het Tergooiziekenhius was de afgelopen tijd vrij stabiel, maar neemt de laatste weken weer toe. Het ziekenhuis verzorgt momenteel 24 coronapatiënten, waarvan er zeven op de intensive care liggen. "De intensive care is daarmee vol voor coronapatiënten", bevestigt Fassbender. Het ziekenhuis heeft normaal gesproken vijf ic-bedden gereserveerd voor mensen met een coronabesmetting.

Simpelweg extra bedden vrijmaken voor coronapatiënten is er voor het ziekenhuis niet zomaar bij. "We hebben ruimte genoeg en bedden zat, maar het is helaas niet zo dat we zomaar extra bedden kunnen reserveren. Vooral de capaciteit is momenteel het probleem. We hebben een hoog ziekteverzuim onder medewerkers. Dat zorgt er simpelweg voor dat we niet genoeg handen hebben om aan eventuele extra bedden te plaatsen."

Het ziekenhuis laat weten dat het overplaatsen van patiënten momenteel nog niet aan de orde is. Het ziekenhuis wijst er verder wel op dat de ziekenhuizen regionaal goede afspraken hebben over de opname van coronapatiënten. Dat gaat tot nu toe nog goed.