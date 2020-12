Weggestuurde straatmuzikant Regilio (11) fluit nog steeds: "Ik kan nu meer liedjes"

ENKHUIZEN - De inmiddels 11-jarige Regilio bracht afgelopen zomer heel wat teweeg met zijn blokfluitconcerten in de binnenstad van Enkhuizen. Omwonenden en winkeliers waren wel een beetje klaar met urenlang Vader Jacob en Kortjakje in de winkelstraat. De kleine straatmuzikant werd weggestuurd, wat zorgde voor veel commotie op sociale media. Nu, vijf maanden later, heeft hij er al een aantal maanden blokfluitlessen opzitten en zijn repertoire flink uitgebreid. "Ik kan nu veel meer liedjes: 'Jingle Bells', 'Mieke Heeft Een Lammetje' én 'Liefde In De Lucht' van rapper Kraantje Pappie", vertelt hij trots.

NH Nieuws

Zélfs 'Liefde In De Lucht' van Kraantje Pappie. Dat zal de rapper vast leuk vinden. Kraantje Pappie kreeg ook lucht van het nieuws rondom Regilio en bood hem live op radiozender 3FM een aantal blokfluitlessen, én een nieuwe blokfluit aan. Dat aanbod kon de straatmuzikant natuurlijk niet afslaan. "Ik kreeg ook nog een T-shirt met handtekening opgestuurd", vertelt Regilio. Toen zijn nieuwe blokfluitleraar hoorde wie de lessen had betaald, stelde hij voor om de hit van Kraantje Pappie eens onder handen te nemen. "Die speelt hij nu heel vaak thuis", vertelt zijn vader. Fluit stuk Regilio: de fluit van Kraantje Pappie ging stuk. "De rubberen ringen waren versleten", vertelt zijn vader. De winkelier die de fluit verkocht had, had alle ophef ook meegekregen. "De meneer daar vond het zo vervelend, dat hij de ringen kosteloos wilde vervangen." Het wachten is nu tot die reparatie klaar is. Stoppen met fluiten hoefde Regilio gelukkig niet, vertelt zijn vader: "We wilden hem wel blijven aanmoedigen om door te spelen, dus kochten we alvast een nieuwe fluit voor hem." Toch hopen ze dat de fluit van Kraantje Pappie snel weer gerepareerd is: "Die heeft toch wel een grote emotionele waarde."

Blokfluitlessen Met de blokfluitlessen gaat het gelukkig goed, hoewel deze nu even onderbroken zijn door de lockdown. Regilio's repertoire, dat deze zomer bestond uit Vader Jacob en Kortjakje, is inmiddels een stuk breder. "Veel sinterklaasliedjes en kerstliedjes", zegt zijn vader. "Hij heeft de basis onder controle, dat is het belangrijkste." De lessen duren tot de zomervakantie, dan zit er een jaar aan lessen op en vindt Regilio het ook wel mooi geweest. "Met de noten die ik nu leer kun je de meeste liedjes wel spelen", legt hij uit. Betekent dat dan het einde van zijn muzikale carrière? Vast niet: naast een nieuwe blokfluit heeft hij afgelopen zomer namelijk ook een gitaar gekocht, grotendeels op kosten van een ander radiostation dat hem te hulp schoot. "Daar kan ik ook al vier liedjes op." Na klachten van de winkeliers mocht Regilio wel blijven spelen in de binnenstad, maar op voorwaarde dat hij overal maximaal tien minuutjes bleef staan. Dat heeft hij nog wel een tijdje gedaan, vertelt Regilio. Maar, "op dit moment doe ik dat niet meer, omdat het nu veel te koud is." Bekijk hier de reportage terug waarin Regilio blokfluitles kreeg

Regilio krijgt blokfluitles - NH Nieuws