West-Friesland NL V Scholier Wester Klerk: "Veel docenten durfden niet meer naar school te komen"

Andijk - "De laatste dag zaten we nog maar met vijf leerlingen in de klas in plaats van met 30, omdat de rest allemaal besmet was", vertelt Wester Klerk. Zijn school, het RSG in Enkhuizen, ging twee dagen voor de lockdown al dicht in verband met het hoge aantal coronabesmettingen onder leerlingen en docenten. Presentator Sander Huisman belt bij Wester en een buurman in Andijk aan en vraagt of ze het nog volhouden tijdens de tweede golf.

"Veel docenten werden ook besmet en die durfden op een gegeven moment ook niet meer naar school te komen", weet Wester. De laatste week voor de vakantie kreeg hij weer online les. "Sinds die week doen we alles online, dat was even schakelen, maar het gaat op zich wel prima." Wester vond het een goed plan dat zijn school dicht ging nog voor de lockdown: "Die docenten werden er echt goed ziek van. De school dacht: dit moet nu echt stoppen, we gaan de school dicht gooien." "Ik moet oppassen met mijn hartziekte, mijn vader mocht maar 52 worden. Die leeftijd ben ik al een stukje voorbij", vertelt de buurman van Wester even verderop aan de dijk. Jolling Veninga vertelt Sander over zijn hartziekte waardoor hij al sinds maart extra voorzichtig leeft: "Een aantal van onze kinderen hebben de ziekte ook. PLN, een genetische afwijking. Je kunt er helemaal geen last van hebben en heel oud worden, en je kunt ook hartfalen ontwikkelen; en ik behoor tot die laatste categorie." Artikel gaat verder onder de foto

Jolling Veninga heeft een hartziekte en is dus extra voorzichtig - Sander Huisman

Christelijke levensovertuiging Jolling leeft ondanks zijn hartziekte niet in angst in deze tijd. "Ik heb een christelijke levensovertuiging. Dat is een soort rust die ik bij me draag." Sinds hij in maart medisch advies vroeg doet hij wel extra voorzichtig, maar hij is niet bang. "Ik verlang niet naar het leven na dit leven, dat mag best nog even duren, want we genieten van alles wat dit leven te bieden heeft. Angst is er absoluut niet."

Over Omringd Houdt de Westfries het nog een beetje vol tijdens de tweede golf? Zitten ze nog thuis, hebben ze nieuwe uitdagingen gevonden of ligt eenzaamheid op de loer? In het voorjaar reed presentator Sander Huisman al langs de Westfriese Omringdijk, en nu is hij terug. Op de fiets rijdt hij de dijk weer op om in het programma Omringd te kijken of de Westfries het nog volhoudt tijdens de coronacrisis