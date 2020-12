Enorme stijging coronabesmettingen in Noordkop: alle seinen nog steeds op rood

DEN HELDER - Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is enorme gestegen, ten opzichte van de voorgaande periode. Den Helder telde zelfs bijna drie keer zoveel meldingen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Dat betekent dat in de regio het risiconiveau 'zeer ernstig' nog steeds van toepassing is.

Den Helder telde twee weken geleden nog 245 positief geteste personen per 100.000 inwoners. Dat zijn er deze week bijna drie keer zoveel: 707. Dat komt in de praktijk neer op 398 mensen. Daar tegenover staat dat het aantal ziekenhuisopnames niet is gestegen.

In de hele regio gaan de cijfers omhoog. De gemeente Schagen heeft 608,8 gevallen per 100.000 inwoners tegenover 473,3 twee weken geleden. Zes personen uit de gemeente Schagen zijn als gevolg van het coronavirus overleden. Voor Hollands Kroon geldt ruim een verdubbeling van het aantal besmettingen: per 100.000 inwoners stijgt dat aantal van 320,0 naar 675,2. In beide gemeentes geldt dat er geen ziekenhuisopnames zijn geweest.

Op Texel ligt het aantal meldingen relatief het laagste, maar ook daar is het aantal coronagevallen fors gestegen; van 103,1 naar 419,9 per 100.000 inwoners.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente: