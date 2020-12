Vogelstropers actief in 't Gooi: puttertjes geprobeerd te vangen met kooi

BLARICUM - Vogelstropers hebben geprobeerd om puttertjes te vangen, vogeltjes die op de zwarte markt zo'n honderd euro kunnen opbrengen. In de Blaricummer Meent is een kooi gevonden waarmee stropers de vogeltjes probeerden te vangen. De politie heeft de kooi in beslag genomen nadat Jurriën Uiterwijk uit Huizen de kooi tijdens het vogelspotten was tegen gekomen.

Jurriën had al een paar mooie foto's gemaakt, toen hij de kooi vond: "Ik stapte tussen de planten om een beetje dekking te zoeken toen ik bijna op de vangkooi stond. De deurtjes, die met een springveertje dichtklappen, stonden op scherp met een stokje om ze open te houden. Als er een vogeltje afkomt op het zaad dat op de bodem was gestrooid, tikt ie het stokje weg en zit ie gevangen."

Jurriën Uiterwijk uit Huizen gaat er wel vaker op uit om foto's van vogels te maken. Onder vogelaars is het plantsoen aan de Delta in Blaricum bekend, omdat er vaak een zwerm putters foerageert. De putter, ook wel distelvink genoemd, is een bijna tropisch ogend vogeltje. Met name in het najaar kun je de vogeltjes tegenkomen op distels, kaardenbollen en andere uitgebloeide planten waarvan ze de zaadjes eten.

Jurriën nam de kooi mee naar huis en waarschuwde de politie. Die heeft het plantsoen een tijdje geobserveerd om te zien of ze de dader konden achterhalen, maar die heeft zich niet meer laten zien. Mariëtte Hilhorst van Politiekorps Midden Nederland, afdeling Milieuzaken, zit er bovenop: "We komen dit niet vaak tegen, maar het is natuurlijk absoluut foute boel. Je mag alleen inheemse vogels in je bezit hebben als die in een volière zijn geboren en voorzien van een ring en de juiste papieren. Dit soort stroperij is absoluut uit den boze en dat laten we niet op zijn beloop."

Gevangenschap

Jurriën Uiterwijk heeft er geen goed woord voor over: "Wat ben je een sneu type als je zo je geld moet verdienen zeg! Die vogels zijn in het wild geboren en getogen, die stop je niet in een kooitje hoe mooi ze ook zijn. Kijk, ik jaag ook op vogels, maar met mijn camera."

Vogelstroperij in deze vorm komt niet zo vaak voor in Noord-Holland. "Het is meer iets voor de oostelijke- of de zuidelijke provincies", zegt Johan Stuart van Landschap Noord-Holland. "Bij ons is de stroperij van vis een groter probleem." Toch benadrukt Johan de schadelijkheid van het vangen van zangvogeltjes. "De vogeltjes leggen vaak het loodje omdat ze een pootje breken bij het vervalsen van de ring. Je mag alleen zo'n vogeltje houden als ie in gevangenschap is geboren. Dan wordt er al een ringetje om zijn pootje gedaan als het dier nog heel klein is. Bij uit het wild gevangen volwassen vogels proberen ze dat dan ook met een vervalste ring, maar dat gaat vaak mis. Dan breekt zo'n dier een poot en is ie meteen waardeloos geworden."

Waakzaam

Omdat in deze tijd van het jaar veel vogels samenkomen op plaatsen waar bessen en zaden te vinden zijn, roept de politie mensen op om extra waakzaam te zijn. Bij onraad, kan er contact opgenomen worden met de politie.