Verhuizing van coronateststraat van Bussum naar Hilversum paar weken vertraagd

BUSSUM - De verhuizing van de coronateststraat van Bussum naar Hilversum is een paar weken vertraagd. De nieuwe teststraat zou aanvankelijk komende donderdag open gaan, maar dat wordt een paar weken later.

De vertraging heeft volgens een woordvoerder van de GGD te maken met wat kleine logistieke problemen. In de knel komt de GGD niet: de teststraat in Bussum blijft open totdat de nieuwe teststraat in Hilversum klaar is.

De teststraat van Bussum verhuist naar het Hilversumse Arenapark, omdat daar meer ruimte is om eventueel verder op te schalen. Daarnaast wordt de teststraat er meer 'winterproof'. "Er komt onder meer een tent waar medewerkers even kunnen opwarmen en kunnen eten", aldus GGD-woordvoerder Irma Lameris.

Meer tests

De GGD verwacht dat het aantal coronatests de komende wintermaanden toe gaat nemen, omdat veel mensen ook reguliere griepklachten gaan krijgen. De teststraat in Huizen wordt daarom uitgebreid met een extra 'testlijn'. De capaciteit ligt daarmee voor het hele Gooi op 1.300 tests per dag.

De afgelopen dagen komen er gemiddeld 1.000 mensen per dag voor een coronatest. "We zitten dus nog niet aan ons maximum. Als dat wel neigt te gebeurden, kunnen we snel opschalen door bijvoorbeeld langer open te blijven."