Dit zijn de strijdvaardigste Amsterdammers van 2020

AMSTERDAM - De redactie van NH Amsterdam brengt in dit overzicht de 'doeners' van 2020 in Amsterdam bij elkaar: de actievoerders, de wereldverbeteraars en de krachtige buurtbewoners van dit jaar. Of het nu gaat om de toekomst van de stad, om het welzijn van je naasten, of om de prachtige volkstuintjes die Amsterdam, Amsterdam maken.

Beeld ter illustratie - AdobeStock

Amsterdammers dragen hun hart op de tong. Ze zeggen wat ze leuk vinden, maar ook waar ze het ‘absoluut niet mee eens kennen zijn’. Ze zijn mondig en komen vaak in actie of in verzet. Ze bedenken oplossingen voor nijpende problemen of weten op een creatieve manier hun idealen uit te dragen. Hierbij bundelen wij, de NH Nieuws Amsterdam redactie, een paar van die verhalen uit 2020 samen. Varend erfgoed Door het nieuwe vaarbeleid van de gemeente, zijn Amsterdamse schippers bang dat de historische salonboten uit het Amsterdamse stadsgezicht zullen verdwijnen. De kans wordt namelijk een stuk kleiner dat zij hun vergunning mogen behouden. Daarom voeren in september tientallen salonboten naar de Stopera om te strijden voor hun 'varend erfgoed'.

Protest Salonboten - NH Nieuws

Voetballen voor veiligheid Ook jonge Amsterdammers stonden dit jaar op voor de stad. Rapper Tur-G zag het geweld in zijn wijk Zuidoost toenemen, en maakte een rap waarin hij zich uitspreekt tegen dit geweld. Ook de 12-jarige Xavi Dors was het geweld in Amsterdam-Zuidoost zat. Na vier steekincidenten in de zomer was de maat voor hem vol. Xavi wilde weer positiviteit en veiligheid in zijn buurt en organiseerde daarom een voetbaltoernooi deze zomer: voetballen voor veiligheid. "Er is veel geweld in Zuidoost, op deze manier wil ik het oplossen."

Voetbaltoernooi in Zuidoost - NH Nieuws

Acht keer zo duur Bijna 30.000 keer werd de petitie tegen het nieuwe volkstuinenbeleid van de gemeente ondertekend. Door de nieuwe plannen zouden sommige tuinen wel acht keer zo duur worden, waardoor veel tuinders zich zorgen maakten of ze de huur nog wel konden betalen. Daarnaast waren tuinders bang dat door de fietspaden die dwars door de tuinen aangelegd zouden worden, natuur zou verdwijnen en het onveiliger zou worden. Na een storm van protest zijn de plannen van de gemeente voorlopig in de ijskast gezet.

Volkstuinen - NH Nieuws

Enige boom met eigen website Ook als strijden al tevergeefs blijkt, blijven Amsterdammers zich met liefde inzetten voor hun stad. Boom 7 - "waarschijnlijk de enige boom in Amsterdam met een eigen website" - moet eind 2021 om. De boom moet wijken voor een fietsbrug, maar tot het zover is, vieren omwonenden het leven van de boom. Knijpzak en vuilniszak Het is soms een rommel op straat, maar Amsterdammer Roy gaat niet bij de vuilniszakken neerzitten. Hij woont al 22 jaar in Amsterdam-Slotervaart en ziet de bergen troep elk jaar groter worden. Hij houdt niet van zeuren, en daarom pakt hij elke ochtend zijn knijpstok en een vuilniszak erbij in een ronde door zijn buurt. “We zijn Amsterdammers, we houden van deze stad. Laten we dan met z’n allen ons steentje bijdragen.” Achterstanden door corona Eén ding is zeker: het was een moeilijk en zwaar jaar. Corona hakte er hard in. We leerden thuiswerken, en dat was niet altijd makkelijk. Ook voor de Amsterdamse leerlingen was het een ingewikkeld jaar, met veel uitval door zieke juffen en meesters en in het voorjaar al een lockdown. Docenten hebben dit jaar hard gewerkt om de achterstanden die leerlingen door de lockdown opliepen, in te halen. Het hoge aantal besmettingen in december zorgde ervoor dat het kabinet tot een tweede lockdown tot midden januari 2021 besloot. Hierbij werden niet alleen middelbare scholen meegenomen, ook de basisscholen moeten volgens het kabinet tot dan gesloten blijven. Hier was Anna Wilmer uit Amsterdam Oost het absoluut niet mee eens. Zij begon een petitie om ervoor te zorgen dat de basisscholen gewoon open gaan na de kerstvakantie, op 4 januari.

Veel draagvlak voor petitie voor herstart basisscholen op 4 januari 2021 - NH Nieuws

Van al die Amsterdammers die strijden voor hun naasten, hun buurt, hun school en hun stad, is dit maar een klein overzicht. Maar wij zijn er volgend jaar gewoon weer bij wanneer er mooie, bijzondere en ontroerende dingen gebeuren. En voor nu, wensen wij, de Amsterdam redactie, jullie een heel fijn einde van dit rare nieuwsjaar.