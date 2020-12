Volendam op afwijkende tijden tegen De Graafschap en Almere City

ZEIST - De KNVB heeft de data en de tijdstippen van de resterende duels in de ere- en eerste divisie bekend gemaakt. Op de kalender van de eerste divisie hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden, zodat er per speelronde vier wedstrijden live kunnen worden uitgezonden op televisie. Vooral voor FC Volendam hebben die wijziginen consequenties.

De ploeg van trainer Wim Jonk speelt om die reden op afwijkende tijdstippen tegen topploegen als De Graafschap en Almere City. Volendam trapt op zondag 24 januari al om 12.15 uur af tegen de Doetinchemers, terwijl er op zondagavond 14 februari pas om 20.00 uur wordt begonnen aan de wedstrijd tegen Almere City. De eerstvolgende wedstrijd voor Het Nieuwe Oranje staat voor zondag 3 januari op het programma. Dan wordt er aan De Dijk om 20.00 uur afgetrapt tegen MVV.

Ajax en AZ

Ajax en AZ treffen elkaar op zondag 31 januari (16.45 uur) in Alkmaar en op zaterdag 24 april (21.00 uur) in de Johan Cruijff ArenA. Ook de data en tijdstippen waarop De Klassiekers worden gespeeld zijn bekend. Op zondag 17 januari speelt Ajax thuis tegen Feyenoord om 16.45 uur, terwijl de wedstrijd tussen de twee eeuwige rivalen in Rotterdam pas op zondag 9 mei om 14.30 uur wordt afgewerkt.