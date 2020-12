De meest opvallende meningsverschillen in De Peiling

NOORD-HOLLAND - In het afgelopen jaar heeft NH Nieuws regelmatig de meningen gepeild over allerlei onderwerpen. Natuurlijk ging het vaak over corona, maar ook over het bewapenen van boa's, schelden met kanker, en de kat van de buren. NH Nieuws zette de meest opvallende meningsverschillen nog eens op een rijtje.

Vloekenpot tegen schelden met kanker

Een Hilversumse kantinejuf was schelden met kanker op haar school meer dan zat en zette een vloekenpot neer in de kantine. We werden tijdens de radio-uitzending van De Peiling gebeld door een welbespraakte 10-jarige jongen wiens oma net aan kanker was overleden. Hij wilde op zijn school ook wel zo'n vloekenpot. KWF Kankerbestrijding en de Bond tegen Vloeken reageerden op zijn verhaal. De NOS pikte dit verhaal van onze Gooi-redactie ook op en inmiddels zijn er in het heel land scholen waar de invoering van zo'n vloekenpot wordt overwogen.

Mondkapjesplicht

We maakten het afgelopen jaar veel Peilingen over coronamaatregelen. Of het nou over afstand houden in de supermarkt ging of het wel of niet sluiten van de horeca, de meeste coronapeilingen gingen ruim over de duizend Facebookreacties heen en leverden meer bellers op dan we in het dagelijkse uurtje zendtijd kwijt kunnen.

Toen we de mening peilden over het invoeren van een mondkapjesplicht kregen we niet alleen reacties uit Noord-Holland, maar via Facebook ook uit Spanje, Duitsland en Frankrijk. De uitzending werd online ook buiten de provinciegrenzen beluisterd. We kregen op de radio bellers uit Vlissingen, Dordrecht en Delft aan de lijn.