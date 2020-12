Syrina oog in oog met overvaller dierenwinkel: 'opschieten, anders hak ik je kop eraf!'

HAARLEM - De schrik zit er nog goed in bij de Haarlemse Syrina. Gister werd ze in de dierenwinkel waar ze werkt, overvallen door een man met een mes. Ze stond oog in oog met de dader . "Ja, het gaat met me, maar daar is ook alles mee gezegd."

De man kwam de dierenwinkel in de Amsterdamstraat rond 18.00 uur binnen vallen. Syrina stond op dat moment in de winkel achter de balie en was aan het opruimen. "De bel deed het niet dus ik hoorde hem niet binnenkomen. Hij zei ineens 'niet schrikken'."

"Toen ik me omdraaide stond hij daar met een mes en een plastic Albert Heijn tas. Ik moest het geld uit de kassa in de tas doen. Hij schreeuwde 'opschieten, anders hak ik je kop eraf!'" Nadat Syrina het geld in de tas had gedaan, verliet de overvaller de winkel meteen. "Het heeft niet meer dan vijf seconden geduurd, volgens mij."

Impact groot

Vandaag staat Syrina gewoon weer in de winkel. En ondanks dat niemand gewond raakte, is de impact van de overval groot. 'Ik krijg slachtofferhulp en praat met veel mensen. Maar ik ben er vandaag wel, want je moet door. Als je thuis gaat zitten, dan ga je angst creëren."

Groot was de buit niet want de meeste mensen hadden gepind die dag. De dader is, volgens Syrina, een getinte man met zwarte kleren en een bril. Hij sprak Nederlands met een accent. De politie onderzoekt de zaak.