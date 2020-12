Semra mag toch in woning overleden vader blijven: "Geen woorden voor, ben zó blij"

AMSTERDAM - "Ik heb er geen woorden voor, ik ben zó blij." De 24-jarige Semra Mesfum mag toch in de huurwoning van haar overleden vader blijven wonen. Woningcorporatie Eigen Haard wilde dat ze het huis zou verlaten, maar krijgt ongelijk van de rechter. "Ik kan nu eindelijk rouwen."

Semra woonde al drie jaar bij haar vader in huis toen hij vorig jaar november verongelukte. Ze kreeg tot mei de tijd om een nieuwe woning te vinden van Eigen Haard, maar dat lukte niet.

De wooncorporatie wilde dat de jonge doktersassistente uit Amsterdam Nieuw-West de woning zou verlaten, omdat Semra niet bijgeschreven stond op het huurcontract. Er zou geen sprake zijn van een duurzaam gemeenschappelijk huishouden.

Semra begreep er niks van. Volgens haar voldeed ze wel aan de voorwaarden. "Ik zorgde voor mijn vader. Ik heb ook een verklaring van de huisarts dat ik mantelzorger was."

Aandenken

De rechter stelt Semra nu in het gelijk. Tot grote vreugde van haarzelf. "Het ongeluk van mijn vader was het ergste, maar dit is een goed iets. Ik kan nu eindelijk rust vinden en heb met het huis ook een aandenken aan mijn vader."

De vele steunbetuigingen die ze ontving, deden haar goed. "Ik wil iedereen bedanken. Maar ik weet ook dat er meer jongeren zijn die op deze manier dakloos worden. Daar wil ik me nog voor inzetten."

Eigen Haard laat weten de uitspraak van de rechter over te nemen.