2020 toch niet het jaar van hartpatiënt Pieternel: 'sta nog niet op de donorlijst'

HOORN - 2020 zou het jaar van de Hoornse hartpatiënt Pieternel Siemons-Joosse worden, zo zei ze begin januari na een oproep van NH Nieuws. Het jaar dat ze op de wachtlijst zou komen voor een donorhart. Maar hoe anders is het gelopen.

2020 toch niet het jaar van Pieternel geworden - NH Nieuws

Corona leek toen nog heel ver weg. Al is dat niet eens de echte reden dat ze nog steeds op de wachtlijst staat. Wel is het reden om extra voorzichtig te zijn. "Ik heb altijd een mondkapje op als ik buiten ben, zie weinig mensen, kom ook bijna niet in winkels, alleen af en toe een frisse neus buiten halen. Het maakt het er niet leuker op, ik voel me af en toe een kluizenaar. Maar het is voor het goede doel", vertelt de 55-jarige vrouw. Steunhart houdt haar in leven Haar hart functioneert nog maar voor tien procent. Een steunhart houdt haar nu nog in leven. Een apparaat, dat haar hart volledig aanstuurt. Een mooie, maar tijdelijke oplossing. Dus hoopte ze dit jaar op de donorlijst te komen. "Dat is helaas niet gelukt. Door allerlei kwaaltjes, ben ik nog niet goedgekeurd. Ze vinden m'n gezondheid nog te zwak om op de lijst te komen en zo'n zware operatie aan te gaan."

Quote Ik heb het steunhart twee jaar, en het gaat vijf jaar mee Pieternel siemons-joosse, hartpatiënt

Aan de buitenkant zie je eigenlijk niks aan Pieternel, maar dat is schijn. Af en toe een stukje op de elektrische fiets, of een klein rondje met de hond, gaan net. Maar meer zit er fysiek ook niet in. "Ik roep ook altijd dat ik me goed voel. Maar het gaat niet altijd goed, ik ben vaak best verdrietig. Ik heb het steunhart twee jaar, en het gaat vijf jaar mee zeggen ze. Dat is nog maar drie jaar. Dus dat is heel moeilijk."

Wachtlijst harttransplantatie In Nederland staan ongeveer tussen de 90 en 130 mensen op de wachtlijst voor een donorhart. Gemiddeld duurt het dan 3,5 jaar voordat je aan de beurt bent voor een harttransplantie.

De onvermijdelijke vraag: komt een plek op de donorlijst straks niet te laat? "Dat zou kunnen. Maar tegenwoordig kunnen ze voor een tweede periode een steunhart plaatsen. En wie weet wat de medici voor andere dingen op stapel hebben staan." Dus sluiten we maar positief af, was 2020 het nog niet, dan moet 2021 maar haar jaar worden. "Dat wordt zeker mijn jaar. Linksom, of rechtsom", vertelt ze lachend.