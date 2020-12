Alle opgepakte demonstranten bij verboden protest in Hilversum weer vrij

De burgemeester verbood de demonstratie vooraf, omdat het er alle schijn van had dat de demonstranten zich niet zouden houden aan de daarvoor gestelde regels. De demonstranten waren onder meer niet van plan om de coronamaatregelen na te leven. Toch kwamen er zaterdag enkele tientallen betogers naar Hilversum. De demonstratie verliep enige tijd goed en de demonstranten hielden zich ook aan de regels.

Tien aanhoudingen

Later in de middag sloeg de sfeer om: de situatie werd grimming toen dertig tot veertig demonstranten werden gesommeerd weg te gaan, maar dat verzoek weigerden. Tien demonstranten, onder wie Viruswaarheid-voorman Willem Engel, werden aangehouden vanwege 'het deelnemen aan een betoging waarvoor een verbod is gegeven'.

De opgepakte demonstranten zijn na hun aanhouding meegenomen naar het politiebureau. Met een proces-verbaal op zak zijn ze hetzelfde weekend nog vrijgelaten.