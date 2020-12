Bakkie Pleur: De 60e verjaardag van Keur en Quincy Promes

ZANDVOORT - Quincy Promes zat zondag weer bij de wedstrijdselectie van Ajax nadat hij een paar dagen in de gevangenis zat. "Ajax is zijn werkgever en moet hem steunen. Mocht later uitkomen dat hij het wel gedaan heeft dan mogen ze ook een beslissing nemen. Als hij het gedaan heeft dan is hij wel de l*l", aldus Piet Keur.