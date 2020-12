Gooise Meren stuurt deze jaarwisseling veel meer handhavers de straat op

Hoewel de gesloten horeca en het vuurwerkverbod er toe moeten leiden dat het de komende jaarwisseling overal rustig blijft, houdt Gooise Meren rekening met het risico dat er toch wat gebeurt. Alle handhavers van de gemeente gaan daarom de straat op rond komende jaarwisseling.

Daarnaast huurt de gemeente extra particuliere beveiligers in om toezicht te houden op straat. "De beveiligers kunnen signalerend, communicatief en de-escalerend optreden bij kleine overlast, overtredingen, kleine samenscholingen en kleine openbare orde verstoringen. Zo nodig schakelen zij de politie in", aldus de gemeente.

Naast handhavers en beveiligers wordt in de Naardense wijk Keverdijk gebruik gemaakt van de 'buurtvaders', ouders van de buurt en moskeegangers. De afgelopen jaren was er in de bewuste wijk veel vuurwerkoverlast. De buurtvaders surveilleren op straat en kunnen jongeren aanspreken.

Gooise Meren is overigens niet de enige Gooise gemeente die veel meer handhavers inzet tijdens de komende jaarwisseling. Onder meer Huizen kondigde dat onlangs ook al aan. Daar wordt de inzet van handhavers verdriedubbeld ten opzichte van eerdere jaren.

Geen vuurwerkvrije zones

De gemeente Gooise Meren laat verder ook weten dat de eerder aangekondigde vuurwerkvrije zones komende jaarwisseling worden geschrapt. Omdat vuurwerk afsteken overal op straat nu is verboden, doen ze niet meer ter zake.