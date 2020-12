Bekerwedstrijd AZ - Ajax op woensdagavond 20 januari

Afgelopen zaterdag werden de Alkmaarders tijdens de loting in het Fox Sports-programma De Eretribune aan elkaar gekoppeld. In de vorige ronde versloeg Ajax FC Utrecht met 5-4, terwijl AZ niet in actie kwam. De ploeg van trainer Pascal Jansen was een ronde vrijgeloot vanwege de uitsluiting van de amateurclubs in de KNVB-beker.

FC Volendam

FC Volendam komt een dag eerder in actie. De loting wees uit dat Het Nieuwe Oranje tegen PSV mag spelen en de KNVB heeft de wedstrijd aan De Dijk ingepland voor dinsdag 19 januari om 21.00 uur.

Volledige programma:

19 januari

MVV - Excelsior (16.30 uur)

Vitesse - ADO Den Haag (18.45 uur)

FC Volendam - PSV (21.00 uur)

20 januari

FC Emmen - SC Heerenveen (16.30 uur)

Feyenoord - Heracles Almelo (18.45 uur)

AZ - Ajax (21.00 uur)

21 januari

NEC - Fortuna Sittard (18.45 uur)

VVV Venlo - Go Ahead Eagles (21.00 uur)