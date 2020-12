Mountainbikeroute Schoorl deze kerstvakantie alsnog open

SCHOORL - Goed nieuws voor liefhebbers van buitensport: de mountainbikeroute in de Schoorlse duinen is vanaf morgenmiddag alsnog helemaal open. Een tijd was de route deels afgesloten vanwege de kap van het Dr. van Steijnbos. Alleen negeerden sommige fietsers de borden met regelmaat. In samenspraak met Staatsbosbeheer en de aannemer is de route nu opengesteld, wél met wat coronaregels.

Dit laat MTB-Noordwest weten op Facebook . Je mag met maximaal twee personen in een 'groep' fietsen, op 1,5 meter. Eerder deze maand beklaagde de club zich erover dat de borden tientallen keren per dag werden genegeerd door mountainbikers.

Mountainbikers en fietsers negeren omleiding bij boskap Schoorl: "Don't be an asshole"

De werkzaamheden zijn tot nu toe goed verlopen, meldt MTB-Noordwest. Op 4 januari komen er weer hekken voor de route, want dan begint de aannemer met het versnipperen van het resterende tophout. Dit versnipperen en daarmee de omleiding zal tot midden februari van kracht zijn. Als de route weer wordt afgesloten zal 'ie er zo uitzien. Tekst gaat daaronder door.

De kap van het Van Steijnbos (één van de vier bossen in het Schoorlse duingebied) begon op 1 december na veel gesteggel tussen de provincie, Staatsbosbeheer en natuurverenigingen. NH Nieuws was daarbij . Het fietspad en het populaire mountainbikepad lopen vlak langs dat bos.

"Het gebied is afgesloten zodat de aannemer zijn werk naar behoren kan uitvoeren. Ze verwachten niet dat er toch fietsers rakelings passeren en houden daar in principe ook geen rekening mee. Geloof ons: een confrontatie met een harvester of vallende boom verlies jij", waarschuwde MTB eerder al.

Het is niet duidelijk of Staatsbosbeheer tegen die tijd weer verkeersregelaars gaat inzetten rond de werkzaamheden. Boukelien Bos van Staatsbosbeheer zei erover dat het overgrote deel van de bezoekers, zowel wandelaars, mountainbikers als fietsers, zich netjes aan de afsluitingen en omleidingen houden. "De eerste dagen waren er enkele tientallen die zich niets aantrokken van de afzettingen en zich in het kapgebied begaven. Op een bouwplaats zie je ook geen onbevoegden rondlopen."