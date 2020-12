Veel minder parkeerboetes in Hilversum, maar niet omdat er beter geparkeerd wordt

De reden dat het aantal parkeerboetes zo fors gedaald is, heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met het coronavirus. Doordat agenten en boa's hun handen vol hebben aan het handhaven van de coronamaatregelen is er minder ruimte om te handhaven op fout parkeren, zo stellen burgemeester en wethouders van Hilversum.

Het lagere aantal boetes wil zeker niet zeggen dat er in Hilversum veel minder fout geparkeerd wordt. Dit is al tijden in het hele dorp een probleem. En dat ligt volgens de gemeente niet per se aan autobezitters zelf: "In veel wijken is het door de fysieke inrichting onmogelijk om de auto niet fout te parkeren óf is het juridisch onmogelijk om te handhaven omdat bebording ontbreekt", aldus de gemeente. Soms zijn er geen officiële parkeerplaatsen en parkeren automobilisten op de weg of half op de stoep.

Controles

Handhavers van de gemeente hebben afgelopen jaar wel gecontroleerd in wijken waar relatief veel fout geparkeerd worden, zoals de Vitusbuurt en het Rode Dorp en rond het Tergooi ziekenhuis. Komend jaar wordt er ingezet op extra handhaving bij winkelcentrum Seinhorst en in het Raadhuiskwartier. Aan het eind van het jaar wordt er gestart in het Schrijvers- en Dichterskwartier en in 2022 is de Geuzenbuurt aan de beurt.

Eerder werd ook afgesproken dat buurten, bij wijze van proef, mochten meepraten over waar er extra handhavers moesten worden ingezet. Dat is, mede als gevolg van de coronacrisis, nog niet van de grond gekomen. Wel zijn er twee wijken gekozen om mee te doen aan de proef. Als het volgend jaar op het vlak van corona rustiger is, gaat de proef alsnog door.