Koks blijven altijd bestaan: "Koken is liefde en dat kan een robot niet overnemen"

HILVERSUM - De wereld om ons heen verandert continu en het werk verandert daarin mee. Maar als je in de lijstjes van 'beroepen van de toekomst' kijkt, staat er steevast een oud beroep in de top 10: kok. Dat verbaast ze niets bij de koksopleiding op het MBO College Hilversum.

Zo maakt een kok zijn eigen menukaart en bedenkt zelf gerechten. "Ik denk niet dat een robot dat gaat kunnen. Misschien wel wat productiewerk, maar echt koken blijft ambacht." De leerlingen zijn het met hem eens. "We houden toch van de liefde dat in koken zit en dat kan een robot niet doen."

Als er in de toekomst robots zijn die een hoop werk van de mensen gaan overnemen, denken ze bij het MBO College Hilversum niet dat hierdoor de koks gaan verdwijnen. "Het is natuurlijk echt een ambacht. Er moet altijd een vleugje van de chef in zitten. De chef waarvoor jij uit eten gaat, waar jij naartoe wil", legt Huub Kabel, docent aan de koksopleiding, uit.

Tijdens een demonstratieles krijgen de eerstejaars leerlingen uitleg over onder andere snijtechnieken. Peter Bon, de opleidingsmanager van de 'hospitality opleidingen', legt uit dat de koksopleiding in de lift zit. "Er is het een en ander veranderd in de werktijden en de lonen." Maar ook de populariteit van kookprogramma's op televisie helpt mee. "Een kok wordt tegenwoordig gezien als artiest, als iemand die mooie producten kan maken waar veel mensen van genieten."

Verandering

Maar het beroep verandert natuurlijk door de jaren heen. Toen Kabel zelf de koksopleiding deed, was er bijvoorbeeld nog geen internet. "We hadden een heel dik takenboek en we gingen met de chef aan de slag. Leren koken was echt wel van 'hier heb je tien kilo aardappelen' en ga maar leren snijden." Daarnaast komen er nu veel meer ingrediënten over de hele wereld bij.

Zo verandert de opleiding natuurlijk mee: op het MBO College zijn ze daarom de laatste jaren een nieuwe weg ingeslagen. "We proberen de leerlingen wat meer op school te houden en zoeken naar wat het beste bij een leerling past." Onderdeel daarvan zijn de demonstratielessen zoals vandaag. "Zo gaan we echt met hen koken en leren koken. En ik merk dat de studenten dat heel fijn vinden."

Corona

Ook hier gooit het coronavirus de hele opleiding dit jaar in de war. Leerlingen kunnen geen stage vinden en les op afstand is bij zo'n opleiding ingewikkeld. De school heeft een eigen restaurant 'restaurant Du Roc' en die is nu omgetoverd tot een take-away restaurant. "Zo kunnen we de leerlingen bezighouden", aldus de docent. "Aangezien ze geen stage kunnen vinden, moeten zo toch kunnen blijven koken."

Kabel denkt wel dat zodra het coronavirus voorbij is de koks zo weer aan het werk zijn. "Voor de coronatijd waren er al veel vacatures en dat verandert niet. En als we dan hopelijk heel snel weer mogen koken en mensen kunnen uit eten, dan komen er veel vacatures", zo besluit hij.