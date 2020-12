Toch nog lichtjesavond op kerstavond op Texelse graven van geallieerden

DEN BURG - Er komen toch lichtjes op de 167 graven op de geallieerde begraafplaats in Den Burg. Hans Bergamin van het 4 en 5 mei-comité neemt de ‘lichtjesavond' over na overleg met initiatiefnemer Bram van Dijk, de Texelse veteranen, het 4 en 5 mei-comité en de burgemeester, zo meldt mediapartner de Texelse Courant .

De lichtjes zouden worden geplaatst worden door Bram van Dijk en Jan Nieuwenhuis van het Luchtvaart en Oorlogmuseum Texel. Door het coronavirus werd het hen te veel om de avond te organiseren. Dit maakte nogal wat los op de sociale media, waarop de Texelse veteranen besloten in actie te komen. Via het 4 en 5 mei-comité heeft de burgemeester toestemming gegeven om de lichtjesavond door te laten gaan.

Het is voorlopig een eenmalige actie waarbij de gemeente de kosten voor rekening neemt. “Ik vind het overweldigend dat de Texelse bevolking zo begaan is met dit onderwerp en prachtig om te zien dat er zoveel initiatieven op kwamen", zegt Hans Bergamin tegen de Texelse Courant.

"24 december branden dus 167 kaarsjes bij alle geallieerden graven, waarvan er 44 zijn van onbekende soldaten. Uit respect voor hen die voor ons vielen branden wij deze lichtjes zodat wij dit nooit vergeten. Ook gaan de foto’s van dit gebaar naar de zover bekende nabestaanden overal ter wereld. Het verzoek is om niet in grote getale naar de begraafplaats te komen in verband met de huidige maatregelen.”