Van ziekenhuiszorg naar mentale gezondheid: Miriam maakte switch naar life coach

MEDEMBLIK - Steeds vaker kloppen mensen aan bij een life coach. Althans, dat is wat Miriam Ross uit Medemblik merkt. Ze opende twee jaar geleden haar praktijk en daar worden sindsdien uiteenlopende levensvragen besproken. "Mensen zitten heel erg in hun hoofd. Ik wil er samen achter komen wat de ander nodig heeft: terug naar je gevoel en vanuit daar de keuzes maken", vertelt ze.

Als life coach helpt ze mensen die op verschillende manieren vastlopen. Bijvoorbeeld mensen die steeds dezelfde negatieve patronen terugzien in hun leven. Of bepaalde levensvragen hebben. Maar ook als er een keuze gemaakt moet worden, maar ze nog niet weten hoe.

Ze verlegde haar focus op de mentale gezondheid en startte in 2018 als life coach. Ze is niet de enige, want het aantal life coaches neemt de laatste jaren toe. Het is geen beschermd beroep: iedereen kan zich 'coach' noemen. "Dat wilde ik dus niet", aldus Miriam. "Ik heb een opleiding gevolgd en veel uren gemaakt in de praktijk."

Twintig jaar lang was Miriam Ross verpleegkundige, waaronder op de afdeling longgeneeskunde. Daar voerde ze veel gesprekken met mensen die in de laatste fase van hun leven terecht kwamen. "Daar werd veel de essentie van het leven besproken. Ik kwam erachter dat ik snel heel diep bij iemand kon komen", vertelt ze.

Ze merkt dat er steeds meer mensen bij haar aankloppen, maar dat heeft niet te maken met corona. "Het komt wel ter sprake, zoals spanning en stress van het thuiswerken, maar het is niet de hulpvraag." Mannen, vrouwen: iedereen neemt plaats in haar praktijk. "Wat ik wel zie, is dat de leeftijd 20-30 wel echt flink aanwezig begint te zijn."

Niet te verwarren met een psycholoog

Een stijging aan het aantal klanten zou volgens Ross kunnen liggen dat mensen met deze hulpvragen voorheen naar een psycholoog en psychiater gingen. Al benadrukt ze wel dat een life coach niet vergelijkbaar is met het specialisme van een psycholoog of psychiater.

"Ik geef geen advies, maar probeer ervoor te zorgen dat het antwoord uit mensen zelf komt", zo legt ze uit. "Aan psychische klachten, zoals een depressie of bipolaire stoornis, mag ik mijn vingers niet branden. En ook een burn-out behandel ik niet."

Onder druk staan

"Het is een soort APK-keuring in je leven: wat wil ik?", aldus Miriam. Volgens Miriam hebben de meeste vragen te maken met persoonlijke ontwikkeling. En zijn ze meestal werk- of relatiegerelateerd. "Mensen ervaren veel druk van buitenaf en zijn zichzelf een beetje verloren. Ze willen alles goed doen tot over de honderd procent. Nemen te veel hooi op hun vork en gaan over hun grenzen heen."

"Mensen zitten heel erg in hun hoofd, ik probeer terug te gaan naar je gevoel en vanuit daar de keuzes te maken. 'Ik denk dat ik dit moet doen' zeggen veel mensen. Maar soms is het heel anders als je naar je eigen gevoel gaat luisteren."