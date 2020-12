"Muzikale hartversterker" van basisschool Twiske brengt warmte in coronatijd

AMSTERDAM- Een muziekfilm in combinatie met zelfgetekende raamposters met de tekst 'samen' zijn bedoeld als 'muzikale hartversterker'. Het gaat om een project van leerlingen, leraren en ouders van OBS Twiske uit Amsterdam-Noord om warmte en verbondenheid te stimuleren in een tijd waarin sociale contacten tot een minimum zijn ingeperkt om coronabesmetting te voorkomen.

Krista Gabor die zelf twee kinderen op de Twiskeschool heeft nam het initiatief: "Ik wilde graag iets doen in deze tijd waarin zo weinig kan, waar mensen blij van worden, en dat worden de kinderen en ik ook, van muziek." En zo werd het idee geboren een muziekfilm te maken en die zo veel mogelijk te verspreiden via social media. Om de omgeving bij het project te betrekken tekenden de kinderen raamposters met de tekst 'samen'.

Ruim een maand werd er gefilmd, gezongen en getekend en het resultaat mag er zijn. Overal in de buurt hangen de 'samen' posters voor het raam en de film is op Youtube al bijna tweeduizend keer bekeken.

Kippenvel

Het idee van Krista Gabor werd onmiddellijk omarmd door de school. Adjunct directeur Maite Merk zette zich vol in om binnen de school filmpjes te maken en klassen bij het project te betrekken. "We krijgen alleen maar reacties van wat geweldig dat jullie dit doen, of " ik krijg kippenvel van het filmpje" en "ik werd er stil van", vertelt Maite trots. Volgens Merk heeft het project zowel binnen de school als in de buurt een golf van warmte en verbondenheid teweeg gebracht.

Zware tijd

Ouders en schoolleiding zijn zichtbaar blij dat ze iets positiefs hebben kunnen doen voor de kinderen die het zwaar hebben in een tijd dat ze geen kant op kunnen en veelal zijn aangewezen op afstandsonderwijs. "Toen ze weer even naar school mochten tussen de lockdowns in, merkte je aan het lawaai in de gangen hoezeer de kinderen de lichamelijke aanwezigheid gemist hadden, als een stel wilde apen renden ze door de gangen", vertelt Maite Merk.

Verspreid de warmte

Initiatiefnemer Krista Gabor is blij dat het filmpje al zo vaak bekeken is. In de paar dagen dat het op Youtube te vinden is al bijna tweeduizend keer. Ze hoopt dat de boodschap van liefde en warmte van de kinderen nog veel meer mensen bereikt. "Ik hoop dat heel veel mensen het filmpje willen delen dan. Het is een heel klein cadeautje dat je denkt, oké, je bent niet alleen, iedereen zit in hetzelfde schuitje, maar ja, dat zitten we dan wel een soort van ....samen."