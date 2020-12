Opnieuw valse bommelding bij Schiphol: tweede keer in een maand

Naar aanleiding van de bommelding kwamen meerdere hulpdiensten naar het bureau van de Koninklijke Marechaussee op de Sloterweg. Er heerste onduidelijkheid over wat er precies aan de hand was.

Inmiddels heeft de Koninklijke Marechaussee laten weten dat er geen bijzonderheden zijn gevonden.

Bommelding

Het is niet de eerste keer dat er een bommelding werd gedaan nabij Schiphol. Eerder in december werd een man aangehouden in Haarlem in verband met een bommelding in een vliegtuig op Schiphol.

De passagiers werden toen van boord gehaald en ook een gedeelte van de D-pier was afgesloten in verband met het onderzoek. Na het onderzoek bleek er niets in het vliegtuig te zijn aangetroffen.