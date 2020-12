Huizen hoopt dat bewoners echt geen vuurwerk afsteken: "Laat zien dat het kan"

Er geldt komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod om de zorg en andere hulpdiensten te ontlasten. Naast het verbod op vuurwerk mag er - net als in de rest van de regio - in Huizen ook geen carbidschieten plaatsvinden. Huizen vreest dat carbidschieten een alternatief wordt voor vuurwerk en dat mensen zonder ervaring zich er aan gaan wagen. "Met het vuurwerkverbod willen we druk op de zorg voorkomen. Het is daarom ongewenst dat er door onjuist en onveilig gebruik van carbid juist extra slachtoffers vallen", aldus de gemeente.

Meer controles

Huizen stuurt rond de jaarwisseling meer handhavers de straat op om te zorgen dat alle regels worden nageleefd. Afgelopen zaterdag startte het extra toezicht al, rond de winkelcentra en op plekken waar normaliter veel jeugd te vinden is. De komende weken wordt er steeds meer gecontroleerd. Op oudejaarsdag en in de nieuwjaarsnacht is de inzet zelfs verdriedubbeld.

Om te voorkomen dat er schade ontstaat aan bijvoorbeeld afvalbakken op straat, worden afvalbakken weggehaald of afgesloten. Datzelfde geldt voor brievenbussen.

Een jaar geleden was er in Huizen veel schade door vuurwerk en ander vandalisme. Er werden onder meer elf bushokjes gesloopt, met duizenden euro's aan schade tot gevolg.

Rustige jaarwisseling

Het vuurwerkverbod en de extra controles moeten er toe bijdragen dat het dit jaar rustig blijft in Huizen. "De komende jaarwisseling is een afsluiting van een bewogen jaar. Ik verwacht een jaarwisseling, zoals gebruikelijk, zonder incidenten met veel gezelligheid, dit jaar in kleine kring. Dan gaan we hoopvol het nieuwe jaar in. Laat zien dat het kan", aldus burgemeester Niek Meijer.