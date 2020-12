Haarlemse coronapatiënt met helikopter naar ziekenhuis Dortmund gebracht

HAARLEM - Een Haarlemse coronapatiënt wordt vandaag per helikopter naar het ziekenhuis in Dortmund gebracht. Hiermee wordt het vervoer van coronapatiënten naar naar Duitsland weer hervat.

De laatste keer dat dit gebeurde was eind oktober. Het gebeurt nu weer vanwege de toegenomen drukte in de ziekenhuizen. Het is nog onduidelijk of er deze week nog meer mensen volgen.

De patiënt wordt met een helikopter van de intensive care in Haarlem naar de intensive care in Dortmund gebracht. Daarna volgt op dezelfde manier een ic-patiënt vanuit Almelo, zegt een woordvoerder van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). "Een verplaatsing binnen Nederland heeft altijd onze voorkeur, maar wegens ziekte, moeheid van personeel en kerst is dat nu moeilijk. We kijken of we hier meer bedden in gebruik kunnen nemen, maar de vraag verschilt per dag", aldus de woordvoerder.