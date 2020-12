Op de kortste dag van het jaar blijft het licht branden in Beverwijk

BEVERWIJK - Vandaag, op de kortste dag van het jaar, schijnt ‘de zon’ toch nog een beetje in Beverwijk. Daar is Studio O. aan de Grebbestraat de hele dag voorzien van een fel schijnende lichtbol.

De kunstenaars hebben de lamp opgehangen om te vieren dat ze eindelijk een vast onderkomen hebben. Bedenker van de ludieke actie is kunstenaar Ed de Wild. "We hebben als creatieve ondernemers altijd anti-kraak gezeten. Maar vanaf vandaag hebben we een tweejarig contract met de gemeente en mogen we deze oude school huren. Dat is heel fijn, want we zijn altijd bezig geweest met overleven. Nu kunnen we landen, naar buiten treden en echt groeien!"

Toen Ed nadacht over hoe ze hun feestje konden vieren, kwam hij met het idee een grote lamp van 3500 watt op te hangen. "Het is vandaag de kortste dag en hiermee geven we de mensen een lichtpuntje. Hiermee verwijzen we naar de langste dag op 21 juni en op die datum hopen we dan ook iedereen de hand te kunnen schudden."

Ed vertelt dat de ondernemers van Studio O. wel verbonden zijn met de regio, maar dat de mensen nog niet goed op de hoogte zijn van wat er gebeurt. Hij wil daar graag de komende tijd verandering in brengen.