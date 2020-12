Gooise verpleeghuizen roepen bewoners op niet bij familie op bezoek te gaan met kerst

BUSSUM - Gooise verpleeghuizen doen een dringende oproep aan hun bewoners om tijdens de feestdagen niet op bezoek te gaan bij familie of vrienden. De oproep wordt gedaan om een hoog oplopend aantal besmettingen met het coronavirus in de verpleeghuizen te voorkomen. Ook bezoek in het verpleeghuis zelf is beperkt.

De verpleeghuizen stellen al maanden hun uiterste best te doen om besmetting van bewoners en zorgmedewerkers te voorkomen. Bezoek van bewoners aan hun familie of bezoek van familie aan bewoners van een van de verpleeghuizen zou er toe kunnen leiden dat het coronavirus zich weer verspreidt binnen de verpleeghuizen.

De Gooise zorgorganisaties hebben hun bewoners daarom laten weten bezoek aan familie of vrienden te ontraden. "Wanneer bewoners toch bij familie op bezoek willen gaan, kunnen organisaties daar voorwaarden aan verbinden. Hiermee houden zij het risico van het meenemen van het virus naar de verzorgingshuizen zo klein mogelijk", zo laten de verpleeghuizen gezamenlijk weten.

Bezoek aan verpleeghuizen

Bezoek aan bewoners van een van de verpleeghuizen is de komende feestdagen wel mogelijk, maar wordt ook zo veel mogelijk beperkt. Welke regels er gelden en hoeveel mensen er op bezoek mogen komen, verschilt per locatie. Dat is onder meer omdat de tehuizen van elkaar verschillen en soms anders ingericht zijn, waardoor juist meer of minder bezoek mogelijk is. "Naasten worden ook verzocht om gewenst bezoek met elkaar af te stemmen. Dit zal gedurende de kerst lastiger zijn dan normaal."

De verpleeghuizen laten weten het lastig te vinden om bezoek tijdens de feestdagen te ontraden, maar stellen dat het door het coronavirus bittere noodzaak is. "Het is tegen de natuur van alle zorgorganisaties om de bewegingsvrijheid of het bezoek aan de bewoners te beperken, maar het is noodzakelijk. De organisaties doen er alles aan om voor de bewoners de feestdagen toch zo fijn mogelijk te maken", zo klinkt het.

Ook waarschuwing voor thuiszorgcliënten

Tijdens de kerstdagen geldt voor mensen thuis een maximum van drie bezoekers per dag. Op overige dagen geldt een maximum van twee bezoekers per dag. De zorgorganisaties hebben de landelijke richtlijnen vertaald naar maatregelen om de bewoners, cliënten en zorgmedewerkers te beschermen tegen het coronavirus. Thuiszorgorganisaties vragen naasten om ook tijdens de kerstdagen bij deze groep extra voorzichting te zijn met bezoek.