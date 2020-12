Glazen huis Dorst Request gestart: "10.000 euro voor stichting Vergeten Kind"

BREEZAND - Het is begonnen: voor de actie DorstRequest zijn de drie DJ's Jordy, Cees en Danny vier dagen lang opgesloten in 'glazen huis' De Dors(t)vlegel. Met de actie proberen de mannen geld in te zamelen voor de stichting Het Vergeten Kind. "Als het effe kan tienduizend euro."

Er klinkt muziek over de Zandvaart in Breezand. Het is een opwarmertje voor het startsein van de 'glazen huis'-actie Dorst Request. "We zouden voor kerst een popquiz houden voor de polder. Dat was voor één dag en toen dacht ik: dan kunnen we er net zo goed vier dagen van maken en er een goed doel mee steunen", vertelt DJ Jordy Kribben.

Precies 72 uur lang zitten Jordy Kribben, Danny Gouda en Cees Ruseler met elkaar opgescheept. "72 uur lol maken, weinig slapen, het goede doel steunen en veel geld ophalen", zegt Danny hoopvol. "Ik denk het vier lange dagen worden als ik Danny zo aan kijk," vult Cees aan. "Maar we gaan heel veel plezier maken."

Vergeten Kind

Rina Terpsma van De Dors(t)vlegel heeft haar café met liefde beschikbaar gesteld, maar ook met gemengde gevoelens. "Normaal zouden we vanavond groot feest hebben, omdat we hier acht jaar zitten. Ik hoef in deze tijd niet uit te leggen waarom dat niet door kan gaan. Maar nu kunnen we dit combineren met een goed doel en dat is heel fijn om te doen."

Dat geldt ook voor de DJ's. Danny voelt zich erg betrokken bij de stichting Het Vergeten Kind. "Ik ben zelf leerkracht en weet dat er genoeg kinderen zijn voor wie er met kerst geen cadeautjes zijn of het thuis erg moeilijk hebben en nergens anders naartoe kunnen."

Geen brievenbus

Normaal gesproken zou er in het glazen huis een 'donatiebrievenbus' zijn, maar die is er deze editie niet. Het is ook niet de bedoeling om massaal te komen kijken bij het café. "Je mag natuurlijk wel even komen zwaaien, maar alles gaat digitaal", zegt Jordy. "Je kunt bellen, doneren en een plaat aanvragen. Ons streefbedrag is tienduizend euro."

Tot donderdagmiddag 12:05 uur zitten de DJ's achter het raam. Café-eigenaar Rina voorspelt hoe de DJ's er dan aan toe zijn: "Ik denk dat ze er gillend uitkomen."