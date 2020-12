Hockeycoach Joost Bellaart overleden

HILVERSUM - Joost Bellaart, voormalig hockeycoach van onder meer Bloemendaal, Amsterdam en Laren, is overleden. Dat meldt de NOS. Bellaart is 69 jaar geworden.

Na een zeer succesvolle periode bij de mannen van HCKZ koos Bellaart in 1981 voor de vrouwen van Amsterdam. Een jaar later veroverde hij met die ploeg de Europa Cup I. In zijn loopbaan als clubcoach nam hij in 1995 de vrouwen van Bloemendaal onder zijn hoede en in 2010 ging hij bij de mannenploeg van Laren aan de slag. Daar vertrok hij in 2013. Laren was de laatste club waar Bellaart langs de lijn stond.

Bondscoach

In 2001 werd Hendriks bondscoach van de Oranje-mannen. Dat werd misschien wel de roerigste periode uit zijn trainersloopbaan. Een deel van de spelersgroep, met onder anderen Jeroen Delmee, Bram Lomans en Guus Vogels, kwam in opstand nadat de regerend olympisch kampioen zich niet rechtstreeks had geplaatst voor de Spelen van 2004 in Athene.

De spelers eisten dat Bellaart zou vertrekken, maar van de hockeybond mocht hij aanblijven. Bellaart hield vervolgens de eer aan zichzelf en stapte in oktober 2003 op. In zijn periode als bondscoach won Nederland twee keer de Champions Trophy (2002 en 2003).

AZ

Bellaart was ook nog korte tijd werkzaam in het betaalde voetbal. Van 2006 tot 2007 vervulde hij bij AZ de functie van marketing manager.