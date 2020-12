Vier jongeren beroofd in park in Hoorn

HOORN - Afgelopen weekend zijn vier jongeren beroofd in het Risdammerhoutpark in Hoorn. Vier overvallers bedreigden de groep en dwongen hen geld af te geven, toen bleek dat zij niets bij zich hadden werd één van de jongens in elkaar geslagen. De politie is op zoek naar getuigen.

De overvallers zijn rond de 18 jaar oud en één van de jongens had en donkere huidskleur. Twee waren er op de fiets en de andere twee lopend en ze droegen allen donkere kleding. Er is nog niemand aangehouden voor de beroving. De politie doet nog verder onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

Hoornse schietpartij blijkt derde beroving in korte tijd: buurt is bezorgd

Hoorn wordt de afgelopen tijd geteisterd door overvallen. Begin deze maand werd er aan de Pergola in Hoorn een bezorger overvallen waarna hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis met een schotwond in zijn been. Eerder zocht de politie al een groep jongeren voor twee gewelddadige straatroven. Of er een verband tussen de incidenten is is nog niet duidelijk.