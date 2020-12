Burgemeester Hilversum moest grens trekken met verboden protest: 'Afspraken genegeerd'

Het getouwtrek over de locatie zorgde ervoor dat de demonstranten hun hakken meer in het zand zetten. "Het aanvankelijke constructieve gesprek met de organisator kantelde vrijdag naar een geheel andere sfeer", stelt Broetjes. "Er ontstond meer en meer een beeld van een organisatie die weinig grip had op de eigen achterban. Men leek steeds meer niet van zins om zich aan afspraken te willen houden, waaronder de coronamaatregelen. Uiteindelijk werd de sfeer intimideren en steeds meer een bedreiging voor de openbare orde."

De demonstranten dreigden meerdere malen op verschillende locaties ongeorganiseerd op te duiken als er geen betere locatie voor de dag zou komen. Dat was voor de burgemeester de druppel: de demonstratie werd verboden. Dat deed Broertjes naar eigen zeggen 'met zwaar gemoed'. "Maar er moest een grens gesteld worden. Dit is dezelfde dag aan de organisatie kenbaar gemaakt", schrijft hij verder. "Hilversum is en blijft een gemeente waar het recht op demonstreren en de vrije meningsuiting hoog in het vaandel staan. Dit kan echter denk ik alleen als van beide zijden de openbare orde en de veiligheid als uitgangspunt worden onderschreven."

Hoewel de demonstratie verboden was, werd vrijdagavond al duidelijk dat er toch demonstranten van plan waren om zaterdag naar Hilversum te komen. Hilversum riep de demonstranten nog op om dat vooral niet te doen, maar dat bleek aan dovemansoren gericht: er kwamen zaterdag toch enkele tientallen demonstranten. "Aanvankelijk was er sprake van goed contact en medewerking. Er waren op verschillende plaatsen in de stad mensen in witte pakken te zien, welke verder geen overlast gaven. De sfeer sloeg helaas om en het werd een roerige middag", blikt Broertjes terug.

De politie heeft zaterdag uiteindelijk tien mensen aangehouden, onder wie Viruswaarheid-voorman Willem Engel. De demonstranten kwamen met groepen op verschillende plekken samen en wilden, ondanks enkele verordening, niet of slechts gedeeltelijk vertrekken. "Door grote inzet van de politie en boa's was het uiteindelijk aan het einde van de middag weer rustig in Hilversum. Door hun geduldige benadering en inzet is het afgelopen zaterdag ordentelijk en vooral geweldloos verlopen."