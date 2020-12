Kerstwensen in de Westerkerk: "Meer liefde en meer seks!"

AMSTERDAM - De Westerkerk in de Amsterdamse Jordaan is weer heel even open voor bezoek. Iedereen die behoefte heeft aan een kaarsje branden of bezinning kan vandaag en morgen terecht tussen 11.00 en 15.00 uur. Ook kun je op een kaartje je kerstwens achterlaten.

De Westerkerk is de komende dagen weer even gewoon open voor iedereen. - NH Nieuws

Je kan er gewoon weer even binnenlopen, in de Westerkerk, hartje Amsterdam. Een kaarsje branden, een beetje mijmeren, en je kan er je kerstwens achterlaten, op een stervormig rood kartonnetje. "Even een moment van bezinning", noemt predikant Herman Koetsveld dat. Zijn kerk deelde de afgelopen tijd 4.000 van die kartonnen sterretjes uit in de buurt, in de hoop dat ze allemaal terug worden gebracht naar de kerk, met een kerstwens erop.

"Meer liefde. En ik wilde schrijven: meer seks! Maar ik weet niet of dat wel mag in de kerk"

Voor een van de bezoekers is de kerk een nieuw aspect van haar leven. "In de vorige lockdown was de Westerkerk nog gewoon open, en liep ik er een keertje naar binnen. Ik vond het heel fijn om er te zijn, en sindsdien kom ik vaker. Het is voor mij een beetje de coronakerk geworden."

Het gebouw is in tegenstelling tot veel andere kerken in de stad erg licht van binnen. En de historie is er rijk. "Ik moet ook altijd denken aan Anne Frank. En dat ze, toen ze hiernaast zo opgesloten zat, ook deze klokken heeft kunnen horen."

Opgenomen kerstdienst

De meeste kerken in Amsterdam maken een digitale inhaalslag deze kersttijd. Ze verzorgen online diensten. Waar andere kerken in de stad ervoor kiezen om 30 mensen toe te laten voor de kerstdienst - het maximum toegestane aantal - kiest de Westerkerk ervoor om de kerk leeg te laten.

Koetsveld: "We willen niemand buitensluiten, en op deze manier is dat niet het geval." Een hele onderneming. De dienst is al opgenomen. Maar de optimistische predikant ziet vooral de voordelen. "Wat we eerder dit jaar al zagen is dat we online een veel groter bereik hebben. Normaal met de kerstdienst komen er 1.400 mensen in de kerk, maar het zou me niks verbazen als we nu veel meer mensen bereiken!"