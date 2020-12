Knutselen en trucjes leren: dagbesteding met hond cruciaal tijdens coronacrisis

VIJFHUIZEN - Iemand knuffelen is iets wat veel mensen het afgelopen jaar het meeste hebben gemist, maar dat geldt nog meer voor mensen met psychische klachten of een beperking. De coronacrisis zorgt er namelijk voor dat die klachten verergeren. Stichting Contacthond in Vijfhuizen is voor die mensen een uitkomst, zij kunnen daar samen met hun favoriete hond knutselen, knuffelen of een ommetje maken.

"Zo heb ik tenminste afleiding", vertelt deelnemer Eddy aan NH Nieuws. "Thuis zit ik me eigenlijk alleen maar op te vreten van binnen. Ik ben erg blij dat ik hier gewoon naar toe kan." Ook voor deelnemer Anneke is haar dag bij de honden iets waar ze altijd heel erg naar uitkijkt. "Ik word er altijd helemaal blij van", vertelt ze.

Huidhonger

Waar de deelnemers van de dagbesteding bij Stichting Contacthond normaal gesproken al psychische klachten hebben, ontploffen die door een lockdown. "Wij hebben een toename in de vraag van maar liefst 25% gezien", vertelt psycholoog Dominique van der Paard. "Mensen krijgen huidhonger. De klachten verergeren, mensen vereenzamen en dat merken we hier in de aanmeldingen. Er is blijkbaar veel behoefte aan om het huis uit te gaan en onderdeel te zijn van een groep."

Hartverscheurend

Nu, in de tweede lockdown, heeft dagbesteding een uitzonderingspositie waardoor de deelnemers nog in Vijfhuizen terecht kunnen. Maar dat was anders in maart, toen moest de locatie twee maanden dicht. Hartverscheurend, volgens directrice Nikki Rethmeier: "We zagen dat alle progressie die de deelnemers hadden gemaakt, weer een heel stuk teniet werd gedaan."

Rethmeier vertelt de stijgende vraag naar een plekje in Vijfhuizen nog aan te kunnen: "Maar we lopen langzaam vol. Als de groei te lang doorgaat kunnen we daar niet meer aan voldoen. Om dat te voorkomen gaan we vanaf begin volgend jaar op zoek naar een extra buitenlocatie."