Vijf inbrekers op heterdaad betrapt en opgepakt in Blaricum

De verdachten tikten een raam in. De politie kreeg daarop een melding van een poging tot inbraak. Toen agenten aankwamen, konden ze in de buurt een auto met valse kentekenplaten tegenhouden.

Op het moment dat de agenten aan de bestuurderskant stonden, openden de verdachten aan de andere kant een deur en sloegen er een aantal op de vlucht.

Achtervolging

Met hulp van politiehonden konden de vijf verdachten worden achtervolgd en even later worden aangehouden. Twee verdachten hadden zich verstopt op het dak van een huis, een andere werd door een voorbijganger gezien bij het bos. De laatste twee konden later ook worden gepakt.

De verdachten, allemaal tussen de 18 en 39 jaar oud en zonder vast woonadres, zitten nog vast.