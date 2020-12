Lisette is caregiver voor ouderen: "Het voelt niet als werk"

AMSTERDAM - Lisette Goes is ‘caregiver’ bij Home Instead Thuisservice. De caregiver vult het gat tussen de reguliere thuiszorg en de thuishulp voor ouderen. Lisette helpt ouderen met huishoudelijk werk en met persoonlijke verzorging, maar het belangrijkste is misschien wel de aandacht die ze aan haar cliënten geeft. "Een beetje persoonlijke aandacht en gezelligheid, dat is vaak wat ze het meeste missen."

Vandaag helpt Lisette de 90-jarige Miep Kort in Amsterdam-Osdorp. Miep kan vanwege een herseninfarct niet meer goed lopen en komt weinig buiten. Lisette maakt graag een ommetje met haar. "Bij Miep voelt het niet als werk, we hebben de afgelopen drie jaar een heel goede band opgebouwd. We praten over van alles en hebben veel lol samen", vertelt Lisette. "Ik krijg er ook heel veel voor terug, het is echt heel dankbaar werk."

Metgezel Als caregiver mag Lisette geen medische handelingen verrichten, zoals de reguliere thuiszorg wel doet. Een caregiver helpt ouderen met wassen, koken, bed opmaken, steunkousen aantrekken, eten maken en andere praktische zaken. Maar daarnaast draait haar werk vooral om het metgezelschap: structuur bieden, wandelen en gezelschap houden.

Quote "Door de persoonlijke aandacht maak je echt het verschil voor de mensen, dat is heel mooi om te doen” Lisette Goes, caregiver bij Home Instead Thuisservice

Lisette vindt haar werk net zo belangrijk als de reguliere thuiszorg. "De thuiszorg is meestal maar kort bij de cliënt, ze doen hun ding en gaan dan weer snel weg. Wij zijn er minimaal een uur of langer en hebben echt tijd voor de mensen. Door de persoonlijke aandacht maak je echt het verschil voor de mensen, dat is heel mooi om te doen", vertelt ze gedreven. Tekst gaat door onder foto

Lisette Goes en Miep Storm maken graag samen een ommetje

Dat Lisettes werk gewaardeerd wordt blijkt wel uit de reactie van Miep, die nauwlettend meeluistert naar het interview. "Ik heb respect voor jullie en wat jullie doen. Als jij ermee zou stoppen, dan zal ik je verschrikkelijk missen. Lisette, ik hou van je", reageert ze naar Lisette, die zichtbaar geroerd is. Op dit moment is er een groot tekort aan personeel in de thuiszorg voor ouderen. Vanwege de vergrijzing zal de komende jaren de vraag alleen maar toenemen. Om caregiver te worden heb je geen speciale opleiding nodig. "Je moet vooral van oudere mensen houden, het fijn vinden om ze te helpen en veel geduld hebben", laat Lisette weten.