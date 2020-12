Tafeltennis en joggen in het park: zo blijft Amsterdam fit in coronatijd

Nu de sportscholen dicht zijn, moeten Amsterdammers andere manieren vinden om een beetje fit te blijven. In het Westerpark is het daarom druk met fanatieke sporters, van tennissers tot boksers. "Ik denk dat ik zelfs fitter ben door corona."

De sporttoestellen in het Westerpark zijn goed bezet. Maar ook veel hardlopers maken een rondje. "Ik blijf fit door regelmatig te hollen en oefeningen te doen in het wild," vertelt een enthousiaste hardloper. "Doordat ik meer loop en fiets ben ik zelfs wat fitter dan normaal."

Bij de tennisbanen staat zelfs een wachtrij. "We kwamen eigenlijk om te tennissen, maar dat is erg druk. Het is nu een van de enige mogelijkheden en daarom zijn er veel mensen die daar nu gebruik van maken. Dus om het wachten aangenamer te maken hebben we een tafeltennissetje mee," vertelt een tennister. Andere wachtenden gaan bij het zien van de wachtrij weer terug naar huis.