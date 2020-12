Ten Hag: "Uitstekende eerste helft, heel matige tweede helft"

DEN HAAG - Ajax-trainer Erik ten Hag hoefde niet lang na te denken over zijn analyse van de gewonnen uitwedstrijd van Ajax tegen ADO Den Haag (2-4). "Onze eerste helft was uitstekend, onze tweede helft heel matig", zei hij.

Ajax leidde na 32 minuten met 4-0, met dank aan vier treffers binnen twaalf minuten. "We speelden uitstekend voetbal, ADO kwam er niet aan te pas", zei Ten Hag. "Maar na de eerste helft was de concentratie weg en dan zie je wat er kan gebeuren. Laat dit een les voor woensdag zijn als we naar Willem II gaan."

Quincy Promes

Ten Hag liet Quincy Promes na rust invallen. De aanvaller werd afgelopen zondag opgepakt vanwege betrokkenheid bij een steekpartij maar is sinds dinsdag weer op vrije voeten. Promes zegt onschuldig te zijn. "We hebben goed met hem gesproken en bepaalde voorwaarden gesteld", zei Ten Hag. "Nee, ik zeg niet welke voorwaarden. Dat is iets tussen trainer en speler. We spelen vanaf januari om de drie dagen een zware wedstrijd. Dan hebben we spelers nodig die het verschil kunnen maken. Quincy is zo'n speler."