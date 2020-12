Ajax klaart klus tegen ADO Den Haag dankzij sterke eerste helft

Na de 1-0 ging het hard in Den Haag. In een tijdsbestek van tien minuten wist Ajax drie keer te scoren. Allereerst kopte Klaas-Jan Huntelaar raak uit een voorzet van Daley Blind. Zakaria Labyad was de maker van de 3-0. De international van Marokko kon eenvoudig intikken voor open doel na de pass van Antony. De 4-0 kwam wederom op naam van Huntelaar. De spits, die vorige week aankondigde te gaan stoppen met voetballen , scoorde op aangeven van Antony.

In de eerste helft had Ajax weinig te duchten van een matig ADO Den Haag. De Amsterdammers dicteerden het spel en het was wachten op het openingsdoelpunt. Deze kwam na twintig minuten spelen toen Sean Klaiber met een strakke voorzet Dusan Tadic vond en de aanvoerder van Ajax van dichtbij kon binnenschieten.

Laconiek Ajax

De tweede helft gaf een totaal ander beeld als de eerste helft. Ajax bracht in de rust drie nieuwe spelers in het veld, onder wie de veelbesproken Quincy Promes en speelde in een aanzienlijk lager tempo dan in de eerste helft. Na vier minuten in de tweede helft resulteerde de laconiciteit aan Amsterdamse zijde in een treffer voor ADO Den Haag. Michiel Kramer, die in het verleden al veelvuldig tegen Ajax wist te scoren, zorgde met zijn doelpunt voor nog een klein beetje hoop bij de Hagenezen.

Met nog twinitg minuten te gaan wist ADO nog een tweede treffer te maken. Ajax-keeper André Onana zag er niet goed uit bij een schot van Samy Bourard die zo de 2-4 op het scorebord kon zetten. Verder dan twee doelpunten kwam ADO niet en dus gingen de drie punten uiteindelijk mee terug naar Amsterdam.

Door de overwinning blijft Ajax aan kop in de eredivisie. De Amsterdammers hebben na 13 wedstrijden drie punten voorsprong op PSV en vier op Vitesse.

Opstelling Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico (Martinez/46) ; Klaassen, Labyad, Gravenberch (Taylor/46) ; Antony (Promes/46), Huntelaar (Ekkelenkamp/85), Tadic

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Van Ewijk, Amofa, Faye, Del Fabro, Kemper (Mulder/46); Besuijen (Philipp/61), Pascu (Rigo/61), De Boer; Kramer (Arweiler/82), Ould-Chikh (Bourard/46)