Marjan schrijft boek over haar zoektocht naar West-Friese droppingsroute

WEST-FRIESLAND - Marjan Schipper zocht naar de afwerpterreinen (droppingsvelden) in West-Friesland waar haar schoonvader Hil Schipper van september 1944 tot mei 1945 commendant over was. Over haar zoektocht en haar ontdekkingen, schreef Marjan het boek Droppingsroute West-Friesland. "Alle lossen punten koppelden we aan elkaar en daar is een verhaal uit ontstaan", vertelt zij aan WEEFF Radio.