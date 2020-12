Man vlucht op scooter voor politie en scheurt met 80 km/h door Haarlem

Rond 5.00 uur vanmorgen werd de scooterrijder met een passagier achterop staande gehouden op de Rozenhagenstraat. Toen de passagier afstapte ging de man er op de scooter vandoor.

Agenten gingen achter de man aan. Tijdens de achtervolging negeerde de Haarlemmer verkeersregels en reed hij met hoge snelheden door de stad. Op de Zaanenstraat kwam hij ten val. Hierbij raakte een auto beschadigd. De scooterrijder rende weg, maar kon snel ingerekend worden door de politie op de Obistraat.

Onder invloed

Uit een speekseltest bleek dat de 24-jarige man cannabis en cocaïne had gebruikt. Ook had hij gedronken. De motorscooter had een kentekenplaat van een snorfiets en bovendien had hij niet het juiste rijbewijs.

De man zit vast voor verder onderzoek.