Ajax begint opnieuw met Huntelaar, Quincy Promes ook mee naar Den Haag

DEN HAAG - Klaas-Jan Huntelaar krijgt in het eredivisieduel tegen ADO Den Haag opnieuw een basisplaats toebedeeld van trainer Erik ten Hag. Ook Quincy Promes zit weer bij de wedstrijdselectie van de Amsterdammers.

Promes werd afgelopen zondag gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij, die in juli plaatsvond in een loods in Abcoude. Hij werd dinsdag weer vrijgelaten maar blijft verdachte. Promes ontkent iedere betrokkenheid en hervatte donderdag na gesprekken met de directie van Ajax en trainer Erik ten Hag weer de training.

André Onana, Sean Klaiber en Klaas-Jan Huntelaar verschijnen weer aan de aftrap. Zij ontbraken woensdag tijdens een bekerduel met FC Utrecht. Mohammed Kudus, Noussair Mazraoui, Lassina Traoré, Brian Brobbey en Jurriën Timber zijn nog onvoldoende fit om voor Ajax in actie te kunnen komen.

Opstelling Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Huntelaar, Tadic