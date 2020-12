Terugblikken op 2020: Quiz Events Hoogkarspel organiseert online quiz

HOOGKARSPEL - Quiz Events Hoogkarspel organiseert op derde kerstdag de online 2020 Quiz. Tijdens deze quiz worden alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar besproken. Een jaar met vooral veel coronanieuws: "Maar wij willen er zo min mogelijk coronavragen in verwerken", vertelt Niels Jong van Quiz Events Hoogkarspel aan WEEFF Radio.

De quiz moet volgens Niels vooral luchtig zijn. "Naast alle gebeurtenissen die te maken hebben met corona, zijn er nog genoeg andere dingen gebeurd."

Online quiz

Niels: "Onze eerste quiz maakten wij een jaar of vijftien geleden. Toen begonnen we met het organiseren van een voetbalquiz bij Voetbalvereniging Spirit. Dat doen wij nog steeds een keer per jaar." Sinds vier jaar organiseert Niels op locatie quizzen voor bedrijven, verenigingen en families.

Sinds de komst van het coronavirus worden de quizzen online georganiseerd. "We werkten al een aantal jaren met een systeem waarbij een kastje met knopjes hoort. Dat kastje heeft ook een online systeem", vertelt Niels. De overgang naar online quizzen organiseren, ging daardoor gemakkelijk.

