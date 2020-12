Noord-Hollandse schaatsbanen wel open, maar minder ruimte voor recreanten

NOORD-HOLLAND - De ijsbanen in de provincie zijn ondanks de lockdown 'gewoon' geopend, omdat ze zijn aangemerkt als buitensportlocaties. Dit betekent niet dat de schaatsbaan de plek is voor een uitje tijdens de kerstvakantie. Hoe gaat het nu op de vier ijsbanen in Noord-Holland?

Amsterdam

Het bestuur van de Jaap Edenbaan heeft na de persconferentie deze week besloten om de capaciteit van de ijsbaan te verminderen. "Wij kiezen voor een focus op de sporters, voor mensen die komen om een uur te bewegen", zegt directeur Joris Wouters. "Wij bieden nu even geen plek aan de dagjesmensen die komen schaatsen, omdat ze nu niet naar de dierentuin of bioscoop kunnen." Schaatsers die een rittenkaart hebben, kunnen nog wel reserveren. Verder zijn er op publieksuren nog maar 40 lossen kaarten te koop. "Maar die zijn voor deze maand al uitverkocht", zegt Wouters.

Het naleven van de coronamaatregelen wordt goed in de gaten gehouden. Hiervoor zijn er flink wat aanpassingen gedaan op het terrein van de ijsbaan en toezichthouders letten op of mensen op en naast het ijs voldoende afstand houden. "Onze bezoekers zijn dit nu al een tijdje gewend. Soms komt het voor dat iemand het even vergeet, maar dan wijzen wij daar weer even op" aldus de directeur van de Jaap Edenbaan.

De kerstvakantie is de periode waar de Amsterdamse ijsbaan het normaal gesproken van moet hebben. "Het is wat het is. Er zijn sectoren die het veel zwaarder hebben", zegt Wouters nuchter. "We hopen dat we voor de sporter nu een uitlaatklep kunnen zijn."

Hoorn

Bij de Westfries in Hoorn mogen nu 100 mensen tegelijkertijd op het ijs. Omdat verenigingen vooral rond en na etenstijd komen, is er volgens manager Jakko Jan Leeuwangh voldoende ruimte voor recreanten, die vrijwel altijd 's ochtends of overdag komen.

Vier aanwezige stewards moeten ervoor zorgen dat schaatsers zich aan de coronamaatregelen houden. Volgens Leeuwangh houden de meeste schaatsers zich aan de regels. "Ongeveer tien procent van de bezoekers houdt zich niet aan de regels. We hebben hebben voldoende ruimte om het ijs op te stappen en iets naar iemand te roepen. Een paar keer is iemand naar de kant gehaald", aldus Leeuwangh.

Haarlem

De gemeente Haarlem stelde het aantal schaatsers dat tegelijkertijd op het ijs mocht staan deze week bij 200 naar 100 schaatsers. Aangezien de schaatslessen wel doorgaan, blijft er praktisch geen plek over voor mensen die 'vrij' willen schaatsen.

De ijsbaan wil zelf geen selectie maken voor de paar 'vrij-schaatsplekken' die overblijven en heeft daarom alle reserveringen geannuleerd."We gaan het straks opnieuw open zetten voor die paar plekken, maar we moeten nog even bekijken hoe we dat gaan doen", zegt woordvoerder Michiel Kersten.

Alkmaar

Op de website van ijsbaan De Meent in Alkmaar valt te lezen dat 'trainen en de conditie op peil houden mogelijk is.' Ook hier moeten tickets gereserveerd worden. "We werken met tijdsblokken van 75 minuten. Tussen die blokken zit een half uur, zodat schaatsers het pand weer kunnen verlaten voor de volgende groep", lichtte woordvoerder Gudron Vis toe.