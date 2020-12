Kerstster verschijnt weer na 400 jaar en zo kun je er vanavond een glimp van opvangen

BOVENKARSPEL - De planeten Jupiter en Saturnus staan vanavond op één lijn. Daardoor lijken ze samen een grote ster te vormen. Het is een fenomeen dat volgens de Sterrenwacht in Bovenkarspel zo'n vierhonderd jaar geleden voor het laatst plaatsvond. Als het vanmiddag rond 17.00 uur gaat schemeren is er gedurende een klein uur de kans om deze 'kerstster' aan de horizon te zien.

"Het zijn de grootste planeten uit het zonnestelsel, ze staan enorm ver weg. En heel toevallig komen ze in deze periode elke dag steeds een beetje dichterbij elkaar", vertelt Jos Lankreijer van volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel over de samenstand van Jupiter en Saturnus. De ster van Bethlehem "Je zou het dan kunnen beschouwen als een kerstster", aldus Lankreijer. En dat is niet alleen omdat dit fenomeen vlak voor de kerstdagen plaatsvindt. Verschillende wetenschappers hebben er een onderzoek aan gewaagd. Allen met het doel om te achterhalen of dit de ster van Bethlehem zou kunnen zijn uit het verhaal van de geboorte van Jezus. Lees verder onder de video.

Maar na honderden jaren onderzoek is daar geen uitsluitsel over te geven. "Er zijn een heleboel theorieën over", aldus Lankreijer. "Er is een heel hardnekkige theorie dat in het jaar zeven voor Christus, Jupiter en Saturnus drie keer een samenstand hebben beleefd in één jaar. En dat dat misschien de wijzen uit het oosten hebben aangemoedigd om op reis te gaan." Precies hetzelfde fenomeen is einde van vanmiddag te zien in het heelal. Wie een glimp van de kerstster wil opvangen, moet snel actie ondernemen. Tips om te spotten De ster is volgens Lankreijer tijdens de schemering - zo tussen 17.00 en 17.45 uur - te zien. "Dan moet je naar het zuidwesten kijken, waar de zon onder gaat. Je hebt een weids uitzicht nodig, want het speelt zicht af vlak boven de horizon." Zelf gaat Lankreijer naar de Omringdijk met uitzicht over het IJsselmeer. Maar een open weiland is volgens Lankreijer ook een goede plek.

Het verschijnsel is te zien met het blote oog, al zie je meer met een verrekijker of telescoop. "Met een verrekijker zie je waarschijnlijk twee stippen in beeld: de grootste is Jupiter, de kleinste is Saturnus." Lees verder onder de foto.

Wie het unieke moment wil vastleggen kan dat met de camera van een mobiele telefoon doen. Al biedt een digitale camera meer opties voor het perfecte plaatje. "Gebruik een sluitertijd van maximaal tien seconden, acht seconden is nog beter", adviseert Lankreijer. "En als het een mooie zonsondergang is geweest, met een mooie rode achtergrond, dan is het een foto waar je je leven lang plezier van houdt."